讃岐うどん専門店の丸亀製麺は、沖縄離島初出店となる『丸亀製麺 石垣島店』を2025年12月10日にオープンした。丸亀製麺の定番商品のほか、石垣島や沖縄県の食文化と、打ち立てのうどんに合うように開発した限定商品をラインアップ。さらに、もっちもち食感が好評の「丸亀うどーなつ」も販売する。〈3年以上の構想期間を経てグランドオープン〉石垣島への出店は、3年以上前から構想していたという。離島出身の従業員からも出店を望