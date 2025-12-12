オーガニック･スーパーマーケットのビオセボンは、12月29日からオンラインストアにて、ビオセボン福袋「HAPPY BOX 2026」を全5種類発売する。また、12月10日からは一部の予約販売を開始し、5種のうちの2種が現在予約受付中だ。昨年好評だった福袋が、今年はラインアップを拡充して登場する。加えて、購入者には次回オンラインストアで使える500円OFFクーポン2枚(合計1,000円分)がプレゼントされる。〈福袋の概要〉福袋は、人気アイ