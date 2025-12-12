毎年忙しなく過ぎていく12月、1月。暦上では年末年始ですが、実は宇宙規模での年間スケジュールだとラストスパートに当たります。そんな期間を慌ただしくやり過ごすのはもったいない！ “自分を整える”時間に充て、さらにしっかりと自分のツキに引き寄せるために、月星座が導く行動指針と、パワースポットも積極的に活用してみましょう。月星座とは？月星座とは、生まれた時に月がどの星座に位置していたのかで定まり、あなたの深