岡山・南区で発生した山火事2025年3月 2025年3月に大規模な山火事が起きた児島半島で、岡山市がイノシシの捕獲強化に向けた実証実験を行っています。 岡山市によりますと、火事現場付近の住宅地周辺で夏以降、イノシシの目撃情報が相次いでいる他、これまで報告がなかった地域での出没も確認されているそうです。岡山市は、「山火事によってイノシシのすみかや餌場が焼失したことが一因ではないか」としています。