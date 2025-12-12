サッカーJ2の藤枝MYFCは12日、来シーズンから元日本代表の槙野智章氏が新監督に就任することを発表しました。広島県出身の槙野氏は現役時代、サンフレッチェ広島、浦和レッズ、などでプレーしたほか、日本代表でも活躍し2018年のロシアW杯メンバーに選出。2022年に現役を引退した後は神奈川県リーグの品川CCの監督を務めるなどしていました。初めてJリーグで指揮をとることになった槙野新監督