14日は伊東市長選の投票日。注目が集まる中で、伊東市政をみると副市長・教育長共に不在の状況が続いています。停滞する市政の現場を取材しました。14日に投開票を迎える注目の伊東市長選挙。1年に2度、伊東市のトップを決める選挙が行われるのは異例です。立候補者は過去最多となる前職1人、元職1人、新人7人のあわせて9人です。得票数が有効投票総数の4分の1に届かない場合は、再選挙になる可能性もあり、混戦が予想されています