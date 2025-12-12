スーパーの店頭に並ぶコメ＝4日農林水産省は12日、全国の小売店約6千店が1〜7日に販売したコメ5キロの平均価格が前週比39円安の4276円だったと発表した。2週ぶりに小幅に値下がりした。集荷業者間で新米の入手競争が起きた影響から、依然として高値が続いている。前週と比べて関東・首都圏と九州・沖縄を除く7地域で値下がりした。地域別では北陸が4492円で最も高く、近畿と関東・首都圏が4400円台で続いた。最も安かったのは