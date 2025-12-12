厚生労働省＝東京・霞が関厚生労働省が、介護保険サービス利用時の自己負担（原則1割）が2割となる人の対象を広げる場合、二つの配慮措置を組み合わせる案を検討していることが分かった。負担増加分の上限を一定に抑える案と、預貯金が一定額以下の人を1割負担に据え置く案の併用を視野に入れる。関係者が12日明らかにした。影響を緩和し、高齢者らの理解を得る狙い。厚労省は2割負担の対象者拡大の検討を進めているが、同時に