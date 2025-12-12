第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）が２０２６年１月２、３日に行われる。出雲全日本大学選抜駅伝（１０月、以下出雲駅伝）と全日本大学駅伝（１１月、以下全日本）を合わせた３大会を同一シーズン内ですべて優勝する、いわゆる「大学駅伝３冠」の達成は過去に５校ある。全日本が始まったのは１９７０年、出雲駅伝が始まったのは８９年（２０１４年と２０年は中止）だ。初めて３冠を達成したのは１９９０〜９