蜜が花火の形のように詰まった秋田オリジナルのブランドリンゴがあります。今年も数量限定で販売されることになり、生産者が鈴木知事に出荷を報告しました。花火のように輝くたっぷりの蜜。6年前に登録された県のオリジナル品種「秋田19号」です。濃厚な甘さが特徴で色や形などの基準をもとに選び抜かれたものだけがブランドリンゴ「金蜜花火」として販売されています。12日は「金蜜花火」の普及を進める会のメンバーなどが