3つの言葉に共通して入るひらがなを当てる定番クイズ！ シンプルながら、ひらめき力が問われる人気問題です。あなたは何秒で気づけるでしょうか？問題：□に入るひらがなは？3つの言葉すべてに入る共通のひらがなを考えてみましょう。□□い□□はだしり□□答えを見る↓↓↓↓↓正解：とり正解は「とり」でした。▼解説それぞれの言葉に「とり」を入れると意味の通る単語になります。□□い→ とりい（鳥居）□□はだ → とりはだ