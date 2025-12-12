2026年アジア太平洋経済協力会議（APEC）非公式高級実務者会合が12月12日午前、中国南部の広東省深セン市で開幕しました。APEC加盟の経済体、事務局、オブザーバー、学界、商工業界から約200人の代表が出席しました。今回の会合は、APEC「中国イヤー」の正式な幕開けとなります。会合では、中国が提案した2026年APECのテーマ「共同繁栄を促進するアジア太平洋共同体の構築」と3大優先協力分野「開放・革新・協力」が全会一致で採択