HYBE JAPANが、ENHYPENの楽曲をテーマにした没入型楽曲体感ミュージアム『House of Vampire ～Dive into ENHYPEN Chronicle～』を、2026年2月5日から3月16日まで東京 新宿住友ホールにて開催する。 （関連：ENHYPEN、TREASURE、JO1、SixTONES、Snow Man……デビュー5周年、コロナ禍を経た歩みと止まらない快進撃） 本プロジェクトは、HYBE JAPANが日本オリジナル企画として主催、企画、