ロッテ・唐川侑己は、サブロー新監督が就任する来季に向けて意気込みを語った。今季は投手陣で言えば、高卒2年目の木村優人は開幕をリリーフで迎え、シーズン途中から先発に転向してプロ初完封を挙げるなど3勝をマークすれば、前半戦は中森俊介、田中晴也、後半戦は廣池康志郎が存在感を示すなど、若手投手の成長が見られた。若手の台頭が目立つ中で、サブロー新監督のもと、どんな活躍を見せたいのだろうかーー。「秋季キ