2025年、日本を大きく揺さぶった存在がある。それは人でも事件でもなく、「熊」である。各地で繰り返されたクマ被害は、もはや“山の中の出来事”ではなかった。〈画像〉大きく腫れあがった右目、クマを“返り討ち”にしたラーメン店員Aさん国道沿いのラーメン店裏、住宅地のすぐそば―クマは人の暮らしの内部へ入り込み、人を襲い、命を奪い、時に人間に殴り倒された。一方で自治体には「クマを殺すな」という抗