新語・流行語大賞のトップ10には「二季」という言葉が入りました。まさに、今年は夏の暑さから、一気に冬がやってきたように感じます。 【画像】今週末の最高気温は東京8℃ 名古屋9℃予想で“真冬並み” 全国各地の予想はコチラ 12月早々には初雪ラッシュとなり、そして、きょう12日（金）から13日（土）にかけても、各地で“真冬並みの寒さ”になる見込みです。 【予想最高気温】東京で8℃、名古屋で9℃、これは”真冬並み”。