救急搬送中の患者が隊員に暴行。隊員は全治1週間のけがをしました。 【写真を見る】救急搬送中の70代男性が隊員に暴行 全治1週間のけが 男性は酒を飲んでいた ｢暴力行為は容認できません｣警察に被害届を提出 名古屋･北区 消防によりますと、12月11日午後8時20分ごろ、名古屋市北区で「70代の男性が呼吸が苦しいと訴えている」と近隣住民が通報。男性は救急車で搬送中に突然ストレッチャーから降りようとし、止めようとした