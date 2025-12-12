12日午後、広島自動車道でトラック2台が絡む事故がありそのうち1台が燃えるなどし、午後5時現在、下り線が通行止めとなっています。事故が起きたのは、広島市安佐南区の広島自動車道下りです。警察と消防によると、午後3時半すぎ、目撃者から「軽トラックと2トンクラスのトラックが事故をしたのではないか」と通報がありました。2トンクラスのトラックから炎が上がりましたが、消防車など8台が出動し、およそ30分後に火の勢いは収