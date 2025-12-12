お笑いコンビ「メイプル超合金」の安藤なつ（44）が12日、自身のインスタグラムを更新。自宅を訪れた人気アイドルについて伝えた。安藤はストーリーズで「ちっちゃい怪獣来た」と書き出し、大食いアイドルのもえのあずきが自宅に来たことを明かした。そして「うちにある食べ物全部出す予定です」と、もえののの写真をアップ。「最近食べた物の中で1番美味しかったのは飲めるたこ焼きだそうです！」と伝えた。その後の投稿