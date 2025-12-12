厚生労働大臣表彰を受けた障害者らと懇談される天皇、皇后両陛下＝12日、皇居・宮殿（代表撮影）天皇、皇后両陛下は12日、皇居・宮殿で、障害がありながら自立に努めたとして厚生労働大臣表彰を受けた障害者らと懇談された。天皇陛下は「さまざまな努力によって障害を克服し、立派に社会参加を果たしておられることをうれしく、心強く思います」とあいさつした。マッサージ業や農業などで働く人や、地域の障害者支援に貢献して