公共施設の男子トイレ個室で男子高校生をスマートフォンで盗撮したとして12日、大分市に住む27歳の建設作業員の男が逮捕されました。 県迷惑行為防止条例違反の疑いで現行犯逮捕されたのは、大分市花津留の建設作業員の男（27）です。 警察によりますと男は11日午後7時半頃、大分市金池南の公共施設で男子トイレの個室を使用中の男子高校生（18）をスマートフォンで盗撮した疑いが持たれています。 盗撮に気づいた