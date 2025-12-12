オートレーサーの高橋貢（54＝伊勢崎、22期）が12日の浜松オート10Rを勝ち、オートレース史上初となる通算1700勝を達成した。高橋は91年6月28日に選手登録。SGは21勝、G1、G2ともに28勝。通算優勝回数は219回。通算勝利数の上位は、2位が小林啓二（引退）で1636勝。以下、岩田行雄1631勝、鈴木辰己、秋田敬吾（引退）1557勝、篠崎実1554勝と続く。高橋は「1700勝という数字は、お客様に貢献できた、期待に応えられた回数と