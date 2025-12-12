リーグワンのプレーオフ決勝でPGを決めるBL東京のモウンガ＝6月、国立競技場ラグビーのNTTリーグワンは13日に5季目のシーズンが開幕する。1部で3連覇を狙うBL東京は14日の初戦で4季ぶりの優勝を目指す埼玉と対戦し、2季連続リーグ最優秀選手のSOモウンガが先発する。11月に日本代表の欧州遠征を負傷離脱したFWのリーチはメンバー外となった。13日には、昨季準優勝で世界最優秀選手の南アフリカ代表フッカー、マークスを擁する