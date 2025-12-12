厚生労働省などが入る中央合同庁舎第5号館＝東京・霞が関厚生労働省は12日、2026年度の雇用保険料を2年連続で引き下げる方針を固めた。関係者が明らかにした。雇用情勢が改善していることなどから、現在の1.45％から1.35％とすることを軸に調整する。近く労働政策審議会（厚労相の諮問機関）の部会に示す。雇用保険は、失業手当などの「失業等給付」、育児休業に使う「育児休業給付」、雇用安定と能力開発の「2事業」の3区分で