12日午後、大阪・守口市の木造住宅で火事がありました。消防によると、午後2時20分ごろ、大阪・守口市大久保町の木造住宅で「1階から火が見える」と近くを通りかかった人から消防に通報がありました。午後5時現在、消防車など13台が出動して消火にあたっているということです。警察などによると、現場は住宅が密集する地域にある集合住宅で、付近の家への延焼もあるということです。けが人などの情報は入っていません。現在も消火