中日の高橋宏斗投手（２３）が１２日、ナゴヤ球場で契約更改交渉に臨み、８０００万円アップの年俸２億円（推定）でサイン。「（今季は）悔しい結果でしたし、もっとできたのではないかという思いもあるんですけど、（朝田本部長からは）しっかりローテーションを守り続けてくれたというところを評価していただきました」と語った。高橋宏は今季２６試合に登板して８勝１０敗、防御率２・８３。自身初の開幕投手を務めるなどエ