タレントのナジャ・グランディーバが１２日、ＴＢＳ系「ゴゴスマ〜ＧＯＧＯ！Ｓｍｉｌｅ！」に出演し、京都・清水寺で発表された「今年の漢字」の予想を見事的中させた。日本漢字能力検定協会は１２日、２０２５年の世相を表す「今年の漢字」が「熊」に決まったと発表した。これは協会のウェブサイトなどで募集して最多得票の漢字を選ぶもの。応募総数は１８万９１２２票で、１位の「熊」は２万３３４６票だった。今年は東北