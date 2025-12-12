高橋貢（５４＝伊勢崎）が１２日、浜松オートの「天竜川・浜名湖地域１２市町村合併２０周年記念×第１１回大成ロテック杯」２日目準決勝戦１０Ｒで１着。オートレーサーでは史上初となる通算１７００勝を達成した。偉業達成後は「３５年近くやっているからね。４０００レース以上走っているんじゃないかな。１７００勝という数字は、お客さんに貢献できた、期待に応えられた回数と考えれば１着回数の見方も変わってくると思う