ボートレース尼崎の「ヴィーナスシリーズ第１８戦尼崎プリンセスカップ」は１３日、１２Ｒで優勝戦が行われ、１号艇の鎌倉涼が逃げ快勝。今年２回目、通算では２３回目の優勝を飾った。周回展示で３号艇の平高奈菜が落水、４号艇の山口真喜子が転覆して欠場。本番は４艇でのレースとなった。枠なりの２対２から１Ｍを先制し、バックで抜け出すと、そのまま先頭を守ってＶゴールを駆け抜けた。直前のアクシデントもあり、４