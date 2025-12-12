暴行事件があった認可外保育施設高松市10月16日 2025年10月6日、高松市内の保育施設で、預かり保育中の幼児の頭部を右手で1回たたく暴行を加えたとして、高松市の看護師の女（22）が12日、高松簡易裁判所から罰金10万円の略式命令を受けました。 警察によりますと、女は高松市の認可外保育施設の代表の娘で、1歳の女の子の頭を平手でたたくなど暴行を加えたとして12月4日に逮捕されました。 保育施設代表の母親も預