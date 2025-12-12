「星野源と松重豊のおともだち」 音楽家・星野源が自ら企画する新感覚の音楽番組シリーズに、新たな一ページが加わることが決定した。星野源と俳優の松重豊が、「音の友達（おともだち）」としてスタジオを飛び出し、旅をしながら音楽を聴き、語り合う新番組「星野源と松重豊のおともだち」が、2026年1月7日夜11時よりNHK総合でスタートする。星野源が新たに掲げたテーマは、「音楽をいろんな環境と混ぜてみよう！