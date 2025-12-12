12月8日、JR長野駅近くの路地で起きたごみ収集車による死亡ひき逃げ事件で、警察は12日、亡くなったのは長野市内に住む47歳の男性と明らかにしました。死因は頭部損傷で、警察は12日も現場で捜査し、当時の状況を確認していました。雪が舞う中、事件が起きた現場で捜査を進める警察官。男性が倒れていたとみられる場所に警察官が横たわり、当時の状況を再現しています。この事件は12月8日の午前6時すぎ、長野市南千歳の路地で横た