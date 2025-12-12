ことしも残すところあと20日。いろいろあった1年でした。1月、埼玉県での道路陥没。2月には岩手県で大規模な山林火災が。4月には、大阪・関西万博が開幕！6月に入ると、県内でも備蓄米を求める行列ができ…ミスタージャイアンツ、長嶋茂雄さんの死去に、涙しました。7月の参院選では与党が大敗…猛暑となった8月は静岡市で41.4度を観測！10月には自民と維新が手を組み、高市新総理が誕生。そして秋にはニュースで見な