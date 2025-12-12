河南省鄭州市航空港区にある電気自動車（ＥＶ）大手、比亜迪（ＢＹＤ）の組立工場。（１１月３日撮影、鄭州＝新華社記者／李嘉南）【新華社北京12月12日】中国の自動車業界団体、中国汽車工業協会が12日発表した11月の自動車生産台数は前年同月比2.8％増の353万2千台、販売は3.4％増の342万9千台だった。車種別にみると、乗用車は生産が1.1％増の314万4千台、販売が1.2％増の303万7千台。商用車は生産が18.6％増の38万8千台、