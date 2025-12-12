日本でもストーカー事件が後を絶ちませんが、韓国ではストーカーや性犯罪者などにGPSをつけて監視する制度があります。人権問題の指摘もある中、凶悪犯罪から「命」を守ろうとする制度の現状を取材しました。足首に黒いリングが装着されたバイクの配達員。これは去年9月、韓国のSNSで拡散した写真です。「こんな人が配達で来たら怖い」韓国では、性犯罪など凶悪事件で有罪判決を受け、再犯のおそれが高いと判断された人物にGPS付き