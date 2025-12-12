NHK『ニャンちゅうワールド放送局』の「ニャンちゅう」役などをつとめ、現在、ALS（筋萎縮性側索硬化症）で闘病中の声優・津久井教生さんがブログを更新。6年前に、こぶし大の腫瘍を摘出していたことを明かしました。【写真を見る】【ニャンちゅう】声優・津久井教生さん「ALS罹患の裏で結構大きな事があったのです」6年前こぶし大の腫瘍摘出を明かす津久井さんは【ALS罹患の裏で結構大きな事があったのです】と題して、「今日で