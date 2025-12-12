©ABCテレビ 街のおいしい店に潜入し、店主の人柄からにじみ出る人気の秘密を発見するシリーズ「実録！人情食堂」。今回は、70代の兄弟が営む大阪・新世界の人気店を取材しました。 ©ABCテレビ ©ABCテレビ 大阪市浪速区、新世界市場のアーケードの出口付近に店を構える「ホルモンうどん権兵衛」は、4人掛けのテーブルが2つとカウンターだけの小さなお店。名物のホルモンとキャベ