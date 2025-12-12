佐伯市宇目にある宇目農林産物直売所 大分県の知っておくとトクする情報をご紹介。今回訪れたのは、佐伯市の唄げんか大橋のすぐそばにある「宇目農林産物直売所」。ここには個性的な手作り商品や驚きの掘り出し物が並びます。 山で見つけた自然の芸術品が大人気 店内の棚にずらりと並んだシカの角 「ここに来たらあるよね～」とお客さんに印象づいている商品…それは手作りの竹の杖！山から切り出し