北秋田市で秋田内陸線の列車1両が脱線・転落し、運転士1人がけがをしました。【映像】倒木の様子（実際の映像）警察や消防によりますと、午前6時50分ごろ、秋田内陸線の車両基地から「車両が脱線し転落している」と消防に通報がありました。車両は午前5時7分に阿仁合駅を出発した1両編成の列車で、乗客はいませんでした。現場は北秋田市で、車両は線路下ののり面まで落下しました。運転していた50代の男性は顔などにけがを