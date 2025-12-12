【ワシントン＝淵上隆悠】米国務省は１０日、文書作成で使用する書体を「タイムズニューローマ字」に戻した。バイデン政権下の２０２３年に視覚に障害がある人でも比較的読みやすいとされる別書体を採用したが、ルビオ国務長官が「品位を取り戻す」として再使用を決めた。トランプ政権に批判的な米メディアは、少数派への配慮に消極的な政権の体質を指摘している。米紙ニューヨーク・タイムズによると、ルビオ氏は「伝統に回帰