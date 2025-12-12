契約更改交渉を終え、来季への思いを込めた色紙を手にするヤクルト・石川＝12日、東京都内の球団事務所現役最年長45歳のヤクルトの石川雅規投手が12日、東京都内の球団事務所で契約交渉し、800万円減の年俸3200万円で更改した。今季はプロ野球新記録の24年連続勝利を達成したが、8試合で2勝4敗、防御率8.13に終わった。目標とする通算200勝まであと12勝で「あがき続けたい」と決意を込めた。来季がプロ25年目。「契約していた