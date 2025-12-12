自民、日本維新の会、公明の3党が開いた小学校の給食無償化を巡る実務者協議＝12日午後、国会自民、日本維新の会、公明の3党は12日、来年4月開始予定の小学校の給食無償化を巡る実務者協議を国会内で開いた。全国知事会側も出席し、3党から提示されていた国と都道府県が半分ずつ財政負担する案に対し、地方の負担が生じることがないよう重ねて要請した。3党の実務者は地方財政措置で全額対応する方向だと説明。地方の意見を最終