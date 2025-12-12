12日の参議院予算委員会において、自民党の今井絵理子議員が障がいを持つ人との共生・共創について議論した。【映像】手話を交えて国会で話す今井議員（実際の様子）今井議員は「これまで政府が掲げてこられた共生社会という理念に私も強く共感をしています。一人ひとりが支え合い、認め合って生きていく社会です。ただ、私はそこからもう一歩前に進みたいなと。共に生きるだけではなくて、共に創ること、『共創社会』を目指す