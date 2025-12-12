株式会社エツミは、光を吸収してほのかに光る蓄光素材のブロアーを12月17日（水）に発売した。 その名も「ルミナスブロアー」。夜の屋外、暗いスタジオ、カメラバッグの中で見つけやすく、置き忘れや紛失を防げる。 ブロアーとしては自立型でショートノズルのタイプ。空気逆流防止弁もついている。 本体と同じくノズル先端にもシリコーン素材を使用し、レンズなどに当てても傷をつけに