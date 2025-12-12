シャノン [東証Ｇ] が12月12日大引け後(17:10)に業績修正を発表。25年12月期(14ヵ月の変則決算)の連結経常損益を従来予想の1800万円の赤字→1000万円の赤字に上方修正し、赤字幅が縮小する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した5-12月期(下期)の連結経常利益も従来予想の5200万円→6000万円に15.4％増額した計算になる。 ※25年12月期(14ヵ月決算)が決算期変更のため、前