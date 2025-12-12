12月12日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは277銘柄。東証終値比で上昇は119銘柄、下落は129銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は50銘柄。うち値上がりが17銘柄、値下がりは25銘柄だった。ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信は230円安と大幅安に売られている。 PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の12日終値比の上昇率・下