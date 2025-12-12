北海道内では今週、交通事故で５人が死亡しています。道は「交通死亡事故多発警報」を発表し、スリップ事故防止などを呼びかけています。札幌市東区で１２月８日、ダンプカーと乗用車が正面衝突し１人が死亡するなど、道内では今週、交通事故が相次ぎました。警察によりますと、今週の交通事故による死者はあわせて５人で、ほとんどはスリップが原因だということです。こうした状況を受け道は１２日、「交通死亡事故多発警報