eスポーツ応援番組「eGG」俳優・佐藤流司プレゼンツ！ 以前も一緒に出演したうえきやサトシさんも含めた男だらけのクリスマスゲームパーティーを開催します！ゲームは22年振りの完全新作「カービィのエアライダー」みんなで対決をして順位を決定！その順位順でそれぞれ持ち寄ったプレゼントを選んでいきます。みんなどんなプレゼントを用意したのか？個性あふれるプレゼント交換会もご注目ください！e-Sports Good Game!!