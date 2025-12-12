日本高等学校野球連盟は12日、第98回選抜高等学校野球大会の21世紀枠候補校(9校)を発表しました。大会は、2026年3月19日から甲子園球場で開催。今回候補校として選ばれた9校の中から、2026年1月30日の選考委員会で21世紀枠代表校2校を含む、全32校が決定します。昨年は、長崎県立壱岐高校と神奈川県立横浜清陵高校の2校が選出。壱岐は長崎の離島にある高校。さまざまな制約が出る中で練習に励み、2024年は県大会準優勝と大躍進。島