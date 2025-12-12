日本相撲協会は１２日、東京・両国国技館で大相撲初場所（来年１月１１日初日・両国国技館）の御免祝いを開き、場所前後の日程を発表した。主な行事は次の通り。１２月２２日番付発表▽２３日日本相撲協会財団法人設立百周年記念式典祝賀会▽２４日力士会▽２６日仕事納め▽２０２６年１月５日仕事始め、横綱審議委員会稽古総見、新弟子検査▽６日明治神通参拝・奉納土俵入り▽９日取組編成会議、野見宿禰神